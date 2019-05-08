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«Новые известия» выяснили, как губернаторы выполняют предвыборные обещания
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургДень Победы — 2019
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«Новые известия» выяснили, как губернаторы выполняют предвыборные обещания

Сегодня, 22:07ПолитикаФото: Медиахолдинг 1Mi
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