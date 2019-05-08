«Новые известия» выяснили, как губернаторы выполняют предвыборные обещания

По мнению политолога Александра Асафова, сейчас, идя на выборы, кандидаты стараются не давать обещаний, которые не смогут выполнить, стараются не произносить необдуманных речей, ведь большая часть информации хранится в интернете и ею в любое время можно воспользоваться.

Глава Чукотского автономного округа Роман Копин обещал обновить правительство, однако этот не было сделано.

Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин обещал сократить расходы на государственные СМИ, принять решения по полигонам ТКО, улучшить инвестиционный климат. За шесть лет, что Сипягин возглавляет регион, на 77 млн увеличились расходы на СМИ. В регионе будет построен новый мусорный полигон, однако нет кандидата на должность директора департамента инвестиций.

Глава Воронежской области Александр Гусев не выполнил обещания по модернизации органов власти, которые планировал провести в течение двух лет; построить дорогу в обход одного из поселков; помочь субсидиями заводу в селе Гаврильск.

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев собирался построить парк в память о погибших в «Зимней вишне», сохранить льготный проезд для пенсионеров и вечерние рейсы до Москвы.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков хотел поиграть в хоккей с местной командой, переселить людей из ветхого жилья в новое с прибавкой квадратных метров.

Глава Омской области Александр Бурков говорил о строительстве аэропорта «Омс-Фёдоровка» и о деньгах, которыми будут обеспечены бюджетники в сельской местности.

Как отмечают «Новые известия», некоторые губернаторы в своих предвыборных кампания стараются вообще не делать громких заявлений и нечего не обещат — к примеру, губернаторы Магаданской, Московской и Псковской областей.