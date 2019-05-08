Свердловский спортсмен Шипулин обещал «не пилить бюджет» и быть «решалой»

Шипулин сказал, что, по его мнению, депутат является связующим звеном между властью, бизнесом и народом, своеобразным «решалой». Спортсмен пояснил, что он умеет общаться с политиками и может быть полезен в этом плане своим избирателям.

Помимо этого, Шипулин заявил, что идет в Госдумы не «пилить бюджет», а заниматься вопросами спорта, в частности, решать проблемы с допингом.

Мы сами виноваты в том, что выбираем таких депутатов. В семье не без урода,сообщил биатлонист в разговоре о финансовых моментах.