Свердловский спортсмен Шипулин обещал «не пилить бюджет» и быть «решалой»
Свердловский спортсмен Антон Шипулин, который является кандидатом в депутаты Госдумы по Серовскому округу в интервью на YouTube-канале Commandos сообщил, что идет в депутаты не ради денег, а решать вопросы, связанные со спортом.
Шипулин сказал, что, по его мнению, депутат является связующим звеном между властью, бизнесом и народом, своеобразным «решалой». Спортсмен пояснил, что он умеет общаться с политиками и может быть полезен в этом плане своим избирателям.
Помимо этого, Шипулин заявил, что идет в Госдумы не «пилить бюджет», а заниматься вопросами спорта, в частности, решать проблемы с допингом.
Мы сами виноваты в том, что выбираем таких депутатов. В семье не без урода,сообщил биатлонист в разговоре о финансовых моментах.
В конце прошлого года спортсмен сделал официальное заявление о завершении спортивной карьеры, этому предшествовал скандал, связанный с обвинением в применении допинга. В марте этого года Шипулин сообщил о намерении стать депутатом. Инициативу поддержал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Шипулин заявился на довыборы по Серовскому одномандатному округу. Через две недели состоится праймериз, после чего стартует официальная избирательная кампания.