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Свердловский спортсмен Шипулин обещал «не пилить бюджет» и быть «решалой»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургДень Победы — 2019
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Свердловский спортсмен Шипулин обещал «не пилить бюджет» и быть «решалой»

Сегодня, 09:25ПолитикаФото: личная страница в инстаграм Антона Шипулина
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