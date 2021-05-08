Екатеринбургский бизнесмен Роман Исаев может стать кандидатом от партии «Новые люди»

Создатель мобильных приложений из Екатеринбурга Роман Исаев может стать кандидатом от партии «Новые люди». Сейчас наш земляк вместе с представителями других регионов проходит обучение в Москве.

С активистами работают лучшие политтехнологи. Новые люди подчёркивают, что планируют подготовить кандидатов, не понаслышке знакомых с проблемами регионов. Раньше я следил за политическими процессами с точки зрения обывателя: «Я не лезу в политику, политика не лезет ко мне». Но при этом я понимал, что все-таки есть политические инструменты, благодаря которым можно реализовывать проекты, несущие ценность для людей. Именно поэтому я стал участником форума в Москве, который организовала партия «Новые люди», и презентовал там несколько своих проектов, которые могут найти поддержку. Новые люди — это первая партия, про которую можно сказать, что она в тренде современных изменений в мире, признается IT-предприниматель Роман Исаев. Фото: Партия «Новые люди» Политологи считают, что подобный подход Новых людей может найти отклик в регионах. «Новые люди» делают ставку на лидеров общественного мнения. Людей, которые уже привлекают внимание властей к местным проблемам. Такая стратегия уже принесла партии победу в 2020 году на выборах в четыре региональных парламента. Тогда «Новые люди» взяли в среднем 7-8% голосов избирателей, а на выборах в Томске партия получила 15%. Очевидно, что «Новые люди» становятся политической силой, которая ориентируется на поиск региональных лидеров, а не федеральных медиаперсон, считает политолог Валентин Бианки. Новые люди подчеркивают, что ищут кандидатов среди тех, кто уже проявил себя в регионе, хоть и не на политической арене. Нас будут представлять свободные люди из регионов России, которые хотят реальных перемен в стране. Этим людям нужно не кресло в Думе, а возможность масштабировать свои проекты на всю страну, подчеркнул в эфире канала НТВ Александр Даванков, заместитель председателя партии «Новые люди». До старта кампании в Госдуму примерно месяц, и Новые люди уже начали представлять своих кандидатов. Так, СМИ сообщили о том, что народный мэр Сардана Авксентьева пойдет на выборы в качестве кандидата от Новых людей. До этого к Новым людям присоединился бывший заместитель председателя партии Роста Александр Хуруджи.

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