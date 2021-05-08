Екатеринбургский бизнесмен Роман Исаев может стать кандидатом от партии «Новые люди»

Екатеринбургский бизнесмен Роман Исаев может стать кандидатом от партии «Новые люди»
Екатеринбургский бизнесмен Роман Исаев может стать кандидатом от партии «Новые люди»
Сегодня, 10:00ПолитикаФото: Партия «Новые люди»
Создатель мобильных приложений из Екатеринбурга Роман Исаев может стать кандидатом от партии «Новые люди». Сейчас наш земляк вместе с представителями других регионов проходит обучение в Москве.

С активистами работают лучшие политтехнологи. Новые люди подчёркивают, что планируют подготовить кандидатов, не понаслышке знакомых с проблемами регионов.

Раньше я следил за политическими процессами с точки зрения обывателя: «Я не лезу в политику, политика не лезет ко мне». Но при этом я понимал, что все-таки есть политические инструменты, благодаря которым можно реализовывать проекты, несущие ценность для людей. Именно поэтому я стал участником форума в Москве, который организовала партия «Новые люди», и презентовал там несколько своих проектов, которые могут найти поддержку. Новые люди — это первая партия, про которую можно сказать, что она в тренде современных изменений в мире, признается IT-предприниматель Роман Исаев.

Фото:Партия «Новые люди»

Политологи считают, что подобный подход Новых людей может найти отклик в регионах.

«Новые люди» делают ставку на лидеров общественного мнения. Людей, которые уже привлекают внимание властей к местным проблемам. Такая стратегия уже принесла партии победу в 2020 году на выборах в четыре региональных парламента. Тогда «Новые люди» взяли в среднем 7-8% голосов избирателей, а на выборах в Томске партия получила 15%. Очевидно, что «Новые люди» становятся политической силой, которая ориентируется на поиск региональных лидеров, а не федеральных медиаперсон, считает политолог Валентин Бианки.

Новые люди подчеркивают, что ищут кандидатов среди тех, кто уже проявил себя в регионе, хоть и не на политической арене.

Нас будут представлять свободные люди из регионов России, которые хотят реальных перемен в стране. Этим людям нужно не кресло в Думе, а возможность масштабировать свои проекты на всю страну, подчеркнул в эфире канала НТВ Александр Даванков, заместитель председателя партии «Новые люди».

До старта кампании в Госдуму примерно месяц, и Новые люди уже начали представлять своих кандидатов. Так, СМИ сообщили о том, что народный мэр Сардана Авксентьева пойдет на выборы в качестве кандидата от Новых людей. До этого к Новым людям присоединился бывший заместитель председателя партии Роста Александр Хуруджи.

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