Мэр Богдановича стал фигурантом уголовного дела по факту использования служебного положения

Следователи сообщают, что Москвин нанес ущерб мэрии округа, который оценивается в 130 000 рублей.

Однако в интересах следствия, подробности дела пока не разглашаются.

Также напомним, накануне стало известно, что экс-министр транспорт и связи региона Александр Сидоренко занимался незаконной предпринимательской деятельностью, в результате чего обогатился на 250 миллионов рублей.