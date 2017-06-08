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Мэр Богдановича стал фигурантом уголовного дела по факту использования служебного положения
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Мэр Богдановича стал фигурантом уголовного дела по факту использования служебного положения

8 июня 2017, 07:15Политика
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