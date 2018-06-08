Меры профилактики пожаров усилятся в Нижнем Тагиле после пяти погибших в огне людей
Пожарная служба Нижнего Тагила разработала рекомендации по профилактике пожаров после возгорания деревянного дома в садовом товариществе «Золотой ключик», где в огне погибла семья из пяти человек. 8 июня в администрации Нижнего Тагила была собрана комиссия по ЧС, где обсуждалась работа, которую предстоит выполнить всем городским службам и структурам, чтобы предотвратить подобные происшествия.
8 июня на комиссии по чрезвычайным ситуациям в администрации Нижнего Тагила был рассмотрены проблемные вопросы по обеспечению пожарной безопасности жилого фонда.
Как сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила, временно исполняющий обязанности главы города Владислав Пинаев поручил усилить усилить меры по профилактике пожаров.
Пожарные рекомендовали органам самоуправления принять дополнительные меры по обеспечению пожарной безопасности, в том числе:
обратить особое внимание на состояние подвальных и чердачных помещений многоквартирных жилых домов. Подвалы и чердаки не должны быть захламлены и закрыты на замок без возможности открыть при возникновении ЧС;
дымоходов и труб печей производить перед началом и в течение отопительного сезона через каждые три
месяца;
Дополнительная разъяснительная работа будет проведена во всех учреждениях образования, культуры, спорта, социальной защиты, в местах с массовым пребыванием людей и садоводческих товариществах Нижнего Тагила.
Нужно максимально донести информацию до людей, чтобы они не терялись в чрезвычайной ситуации, а сразу звонили по телефону 112. Везде, где это возможно, необходимо размещать социальную рекламу, чтобы у людей на подсознательном уровне откладывалось: если пожар – звони 112подчеркнул Владислав Пинаев.
Кроме того, Владислав Пинаев принял решение оказать всю возможную помощь родственникам погибших.
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