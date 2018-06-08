Министр из свердловского правительства получил новую должность в Минэкономразвития РФ

Теперь 39-летний чиновник из Екатеринбурга станет заместителем директора департамента стран Европы, Северной Америки и международных организаций. Известно, что Соболев вёл переговоры по поводу новой должности с 2017 года.

Андрей Соболев свободно говорит на английском и немецком языках, в прошлом году начал изучать японский. СМИ говорят о том, что Соболев имеет хорошие связи в органах безопасности, а также дружен с Александром Харловым, который является главой представительства МИДа в столице Урала.

В начале 2018 года на должность, которую ранее занимал Соболев, вступил 44-летний Василий Козлов, проректор по общим вопросам одного из крупных вузов Урала. Андрей Соболев начал работать в региональном министерстве в 2013 году, передаёт URA.RU.