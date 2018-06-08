«Мухоморов что ли пьете отвар?»: Сергей Носов отчитал министров Магадана (ВИДЕО)

По результатам проверки обнаружились несоответствия в распределении расходов бюджета. Согласно итогам ревизии, накопленные в ЖКХ области долги могут спровоцировать срыв отопительного сезона в 2019 году. В сфере здравоохранения сформировалась проблема нехватки средств на приобретение необходимых медикаментов. В данный момент требуется 700 миллионов рублей на их закупку. Дорогостоящее оборудование в онкодиспансере простаивает. Плохо содержатся колымские автодороги. Сергей Носов подверг критике работу магаданских чиновников.

Что-то молчат колокола нашего собора. Я ни разу не слышал, чтобы они гудели набат. Я вам задание давал два дня назад! Я не буду дальше продолжать, но я восхищен. У вас чувство страха отсутствует полностью. Мухоморов что ли пьете отвар? Чувство страха — как у викингов! -- отчитал министров Магаданской области экс-глава Нижнего Тагила.