Эксперт рассказал, какие поправки в Конституцию РФ самые важные

По словам Павла Данилина, актуальность внесения поправок в Конституцию РФ растет. Наиболее популярной является гарантия граждан на получение квалифицированной, бесплатной и доступной медицинской помощи. Эта поправка была поддержана 96% жителей страны, принявших участие в опросе.

Это небезосновательно, учитывая, что на сегодняшний день ещё сохраняется советский подход к медицине как к общественному благу, а не как к коммерческой услуге, рассказывает эксперт.

Он отмечает, что в России, в целом ситуация обстоит лучше. По его мнению, практически все поправки в Конституцию актуальны, но наиболее популярными являются те, что касаются социальной поддержки. Для самого эксперта важна поправка о национализации элит. Он считает, что чиновники должны думать, прежде всего, о стране, в которой живут и работают, а не о «запасном варианте».

По его мнению, необходимость внесения поправок в основной закон в 2020 году возникла, чтобы страна встретила возможную угрозу со стороны во всеоружии. Дело в том, что в начале года налицо был мировой экономический кризис, а потрясения из-за него должны были вызвать ужесточение отношений между странами. К тому же напор на страну не ослабевал. Кроме того, важна и внутренняя политика, например, при принятии соответствующей поправки, Владимир Путин сможет баллотироваться на новый срок.

Данилин отметил, что Владимир Путин не позволял долгое время менять Конституцию, заявляя, что ее потенциал не до конца исчерпан.

Косметические правки возможны всегда. А что касается существенных правок — те, кто будет их требовать, должны будут представлять совершенно иную идеологическую и политическую позицию. То есть должны будут произойти существенные изменения, касающиеся внутриполитической ситуации. Например, к власти должны будут прийти силы, которые сейчас являются маргинальными, такие как радикальные либералы. Тогда придётся менять Конституцию, говорит Павел Данилин.

Что касается разъяснительной работы, то эксперт считает, что до граждан необходимо максимально донести важность поправок, а также каждый должен делать выбор осознанно.

Дату голосования Данилин считает идеальной, потому что это середина лета, когда будет жарко, снизится распространение инфекций, в том числе и коронавируса.