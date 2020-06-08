В Госдуме предложили увеличить минимальную оплату труда до 150 рублей в час

В документе речь идет о работниках с неполным рабочим днем либо тех, кто работает по срочным договорам. Для таких сотрудников ЛДПР предложили установить минимальный часовой размер оплаты труда 150 рублей в час. На данный момент часовая ставка в России составляет от 90 рублей в мае до 66 рублей в июле, исходя из МРОТ, который составляет 12 130 рублей.