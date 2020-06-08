В Госдуме предложили увеличить минимальную оплату труда до 150 рублей в час
Сегодня, 10:34ПолитикаФото: 1mediainvest.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Депутаты Госдумы от партии ЛДПР разработали и внесли на рассмотрение законопроект, в котором предлагается внести изменения в почасовую оплату труда, а именно повысить размер ставки до 150 рублей, сообщают РИА «Новости».
В документе речь идет о работниках с неполным рабочим днем либо тех, кто работает по срочным договорам. Для таких сотрудников ЛДПР предложили установить минимальный часовой размер оплаты труда 150 рублей в час. На данный момент часовая ставка в России составляет от 90 рублей в мае до 66 рублей в июле, исходя из МРОТ, который составляет 12 130 рублей.
В проекте закона также говорится об обязательной ежегодной индексации часовой ставки, которая будет осуществляться единожды в год 1 января, согласно индексу роста потребительских цен за соответствующий минувший период. Документ также запрещает применение минимального часового размера оплаты труда на нужды других целей.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей