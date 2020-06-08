В Нижнем Тагиле голосование пройдет без штор в кабинках и с одноразовыми ручками
Председатель нижнетагильской избирательной комиссии Лидия Брызгалова рассказала, как в городе пройдет голосование по поправкам в Конституцию, пишет ИА «Все новости».
По словам Брызгаловой, проголосовать можно будет с 25 июня до 1 июля. Как во время выборов, тагильчане смогут отдать свой голос на дому. Для этого нужно подать заявление в участковую комиссию.
Кроме того, на участках будут предусмотрены все меры безопасности от коронавирусной инфекции. Именно по этой причине голосование и продлится неделю – чтобы ограничить контакты людей. В помещениях, где пройдет голосование, на полу нанесут разметку для соблюдения дистанции, вход и выход с участков будут расположены в разных местах. Жителям Нижнего Тагила, пришедшим на участки, будут измерять температуру, при входах в помещения постелют коврики для дезинфекции обуви. Также для всех избирателей обязательно соблюдать масочный режим.
Кроме того, для обеспечения безопасности на кабинках не будет шторок, а ручки в них будут одноразовыми. Перед получением бюллетеня руки необходимо будет обработать антисептиком.
Напомним, что голосование по принятию поправок в Конституцию перенесли из-за пандемии коронавируса.