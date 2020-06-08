В Нижнем Тагиле голосование пройдет без штор в кабинках и с одноразовыми ручками

По словам Брызгаловой, проголосовать можно будет с 25 июня до 1 июля. Как во время выборов, тагильчане смогут отдать свой голос на дому. Для этого нужно подать заявление в участковую комиссию.

Кроме того, на участках будут предусмотрены все меры безопасности от коронавирусной инфекции. Именно по этой причине голосование и продлится неделю – чтобы ограничить контакты людей. В помещениях, где пройдет голосование, на полу нанесут разметку для соблюдения дистанции, вход и выход с участков будут расположены в разных местах. Жителям Нижнего Тагила, пришедшим на участки, будут измерять температуру, при входах в помещения постелют коврики для дезинфекции обуви. Также для всех избирателей обязательно соблюдать масочный режим.

Кроме того, для обеспечения безопасности на кабинках не будет шторок, а ручки в них будут одноразовыми. Перед получением бюллетеня руки необходимо будет обработать антисептиком.