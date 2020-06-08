В Свердловской области во время голосования будут отслеживать нарушения через соцсети
Сегодня, 22:05ПолитикаФото: Медиахолдинг 1Mi
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Центр общественного наблюдения будет следить за голосованием по поправкам в Конституцию в соцсетях. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова, пишет ТАСС.
По словам Мерзляковой, в соцсетях сейчас принято писать все. По этой причине будет проводиться мониторинг соцсетей. Его проведет центр общественного наблюдения, который преступит к работе перед голосованием. Работа центра идет параллельно с работой наблюдателей из региональной общественной палаты.
Кроме того, Мерзлякова отметила, что к мониторингу могут присоединиться свердловчане, которые предварительно сообщат о своем желании в аппарат уполномоченного по правам человека.
Напомним, что закон о внесении поправок в Конституцию был принят в марте 2020 года. Голосование по поправкам должно было состояться 22 апреля, но его перенесли из-за пандемии коронавируса на 1 июля.
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