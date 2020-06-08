В Свердловской области во время голосования будут отслеживать нарушения через соцсети

По словам Мерзляковой, в соцсетях сейчас принято писать все. По этой причине будет проводиться мониторинг соцсетей. Его проведет центр общественного наблюдения, который преступит к работе перед голосованием. Работа центра идет параллельно с работой наблюдателей из региональной общественной палаты.

Кроме того, Мерзлякова отметила, что к мониторингу могут присоединиться свердловчане, которые предварительно сообщат о своем желании в аппарат уполномоченного по правам человека.