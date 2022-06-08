Кандидаты на праймериз на пост губернатора объявлены в Свердловской области

Напомним, действующий губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев планирует выдвинуть свою кандидатуру для переизбрания. Его в этом поддержал президент РФ Владимир Путин. Кроме того, 6 июня Куйвашев встречался с руководителем партии ЕР Дмитрием Медведевым. Он рассказал, что уже 10 лет находится во главе региона и прошедшие годы, по его мнению, были успешными.