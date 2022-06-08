Кандидаты на праймериз на пост губернатора объявлены в Свердловской области

Решение было принято Президиумом регионального политсовета. Евгения Куйвашева включить в список участников предложила включить председатель ЗакСо региона Людмила Бабушкина.
По ее словам, за 10 лет работы губернатором Куйвашев сделал многое для региона. Он продвинулся в социально-экономическом развитии, а также стал одним из лидеров среди субъектов РФ.
В этот период уделялось огромное внимание формированию благоприятного инвестиционного климата, совершенствованию инфраструктуры, реализации проектов промышленного, сельскохозяйственного производства, говорит Людмила Бабушкина.
Второй участник праймериз был предложен заместителем губернатора Олегом Чемезовым. Он озвучил кандидатуру 44-летнего уроженца Серова и депутата Законодательного собрания региона Дмитрия Жукова.
Обе кандидатуры единогласно были поддержаны.
Участникам теперь предстоит встретиться с секретарями первичных и местных партий. Данный этап является обязательным. Само голосование, определение победителя и его выдвижение в качестве кандидата в губернаторы от партии состоится 14 июня, сообщается на сайте свердловского отделения ЕР.
Напомним, действующий губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев планирует выдвинуть свою кандидатуру для переизбрания. Его в этом поддержал президент РФ Владимир Путин. Кроме того, 6 июня Куйвашев встречался с руководителем партии ЕР Дмитрием Медведевым. Он рассказал, что уже 10 лет находится во главе региона и прошедшие годы, по его мнению, были успешными.
Накануне 7 июня Законодательное собрание региона назначило дату проведения выборов губернатора. Они состоятся 11 сентября 2022 года.