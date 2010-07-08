Губернатор Мишарин поставил конкретные задачи

Эксперты отмечают, что оно основывалось не на общих идеях, а на конкретных задачах. В частности, предполагается увеличить среднюю зарплату в регионе, чтобы она стала выше среднероссийского показателя. Должны быть увеличены доходы бюджетников. Предприятиям, которые проводят техническую модернизацию, обещаны налоговые льготы. Также областные власти намерены создавать экономические зоны с льготным налогообложением, стимулировать ипотеку, поддерживать дорожное строительство и развивать сферу предоставления электронных услуг населению, отмечает радиостанция «Эхо-Москвы-Екатеринбург».