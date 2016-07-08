Чиновники Нижней Туры перевернули флаг России на здании администрации

Нижнетуринская прокуратура установила, что 24 апреля этого года государственный флаг России на здании городской администрации был опущен до половины флагштока. Согласно требованиям Федерального закона, это допускается только в дни траура.

Помимо этого, цвета на самом флаге были расположены снизу вверх: верхняя полоса была красная, далее – полоса синего цвета, а нижняя – белого.

В связи с выявленными нарушениями было возбуждено административное дело. По материалам, которые были предоставлены прокуратурой, суд оштрафовал муниципалитет на 100 тысяч рублей.