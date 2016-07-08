Чиновники Нижней Туры перевернули флаг России на здании администрации
8 июля 2016, 13:10ПолитикаТимофей Данилов
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За нарушение использования госсимволов муниципалитет привлечен к административной ответственности.
Нижнетуринская прокуратура установила, что 24 апреля этого года государственный флаг России на здании городской администрации был опущен до половины флагштока. Согласно требованиям Федерального закона, это допускается только в дни траура.
Помимо этого, цвета на самом флаге были расположены снизу вверх: верхняя полоса была красная, далее – полоса синего цвета, а нижняя – белого.
В связи с выявленными нарушениями было возбуждено административное дело. По материалам, которые были предоставлены прокуратурой, суд оштрафовал муниципалитет на 100 тысяч рублей.
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru
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