На довыборы в Горноуральскую думу заявились кандидаты от КПРФ и «Единой России»
Сегодня, 14:45ПолитикаФото: Избирком Свердловской области
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Пригородная районная территориальная избирательная комиссия заверила список кандидатов на довыборы в Горноуральскую думу, сообщает свердловский избирком.
Сюжеты: Пригород
От «Единой России» на кресло в думе претендуют Елена Горбунова (избирательный округ № 2) и Валентина Горбаченко (округ № 10). От КПРФ заявлены Владислав Юрковский (округ № 2) и Андрей Шумаков (округ № 10). Выдвижение на довыборы в думу Горноуральска завершится 19 июля.
Довыборы были назначены после того, как полномочия двух депутатов были прекращены по решению суда. Причиной послужило предоставление народными избранниками недостоверных деклараций о доходах. Постов в думе лишились коммерсант Роман Горбунов и временно безработная Ирина Орлова.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей