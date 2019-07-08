На довыборы в Горноуральскую думу заявились кандидаты от КПРФ и «Единой России»

От «Единой России» на кресло в думе претендуют Елена Горбунова (избирательный округ № 2) и Валентина Горбаченко (округ № 10). От КПРФ заявлены Владислав Юрковский (округ № 2) и Андрей Шумаков (округ № 10). Выдвижение на довыборы в думу Горноуральска завершится 19 июля.

Довыборы были назначены после того, как полномочия двух депутатов были прекращены по решению суда. Причиной послужило предоставление народными избранниками недостоверных деклараций о доходах. Постов в думе лишились коммерсант Роман Горбунов и временно безработная Ирина Орлова.