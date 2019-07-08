Свердловский избирком не зарегистрировал Капчука на выборы в Госдуму из-за судимости
Сегодня, 19:25ПолитикаФото: Медиахолдинг 1Mi
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Избирательная комиссия Свердловской области отказалась регистрировать на довыборах кандидата от «Партии роста» Сергея Капчука, сообщает интернет-издание znak.
Капчук выдвигался на довыборы в Госдуму по Серовскому одномандатному округу. Однако, как сообщили в избиркоме, с момента погашения его судимости не прошло десяти лет. Судимость Капчука по статье «Мошенничество» была погашена 27 мая 2019 года.
Сергей Капчук покинул Россию в начале 2000-х, тогда же на него завели дело о мошенничестве, связанном с деньгами СвЖД. В Россию Капчук вернулся в 2018 году и стал первым бизнесменом из списка уполномоченного по правам предпринимателей в РФ Бориса Титова, который вернулся на родину. Суд приговорил его к двум годам условного срока с испытательным сроком два года, однако по случаю амнистии в честь победы в Великой Отечественной войне наказание Капучку отбывать не пришлось.
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