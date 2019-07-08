Свердловский избирком не зарегистрировал Капчука на выборы в Госдуму из-за судимости

Капчук выдвигался на довыборы в Госдуму по Серовскому одномандатному округу. Однако, как сообщили в избиркоме, с момента погашения его судимости не прошло десяти лет. Судимость Капчука по статье «Мошенничество» была погашена 27 мая 2019 года.

Сергей Капчук покинул Россию в начале 2000-х, тогда же на него завели дело о мошенничестве, связанном с деньгами СвЖД. В Россию Капчук вернулся в 2018 году и стал первым бизнесменом из списка уполномоченного по правам предпринимателей в РФ Бориса Титова, который вернулся на родину. Суд приговорил его к двум годам условного срока с испытательным сроком два года, однако по случаю амнистии в честь победы в Великой Отечественной войне наказание Капучку отбывать не пришлось.