В свердловском избиркоме рассказали о проведении единого дня голосования
Сегодня, 22:01ПолитикаФото: пресс-служба избиркома Свердловской области
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В Свердловской области выборы пройдут в единый день голосования, а не в течение недели, как это было ранее во время голосования по поправкам в Конституцию, сообщают в пресс-службе регионального избиркома.
Сюжеты: Нижний Тагил
В избиркоме рассказали, что 13 сентября в регионе пройдет 10 избирательных кампаний. Выборы пройдут в восьми муниципалитетах: МО Махневское и Алапаевское, Асбестовском, Сысертском, Карпинском, Гаринском городских округах, городах Каменске-Уральском и Нижнем Тагиле.
Кроме того, в единый день голосования пройдут выборы, которые пришлось отложить из-за коронавируса.
Напомним, что голосование по поправкам в Конституцию проходило с 25 июня по 1 июля для того, чтобы не допускать скопления людей на избирательных участках во время пандемии.
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