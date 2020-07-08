В свердловском избиркоме рассказали о проведении единого дня голосования

В избиркоме рассказали, что 13 сентября в регионе пройдет 10 избирательных кампаний. Выборы пройдут в восьми муниципалитетах: МО Махневское и Алапаевское, Асбестовском, Сысертском, Карпинском, Гаринском городских округах, городах Каменске-Уральском и Нижнем Тагиле.

Кроме того, в единый день голосования пройдут выборы, которые пришлось отложить из-за коронавируса.

Напомним, что голосование по поправкам в Конституцию проходило с 25 июня по 1 июля для того, чтобы не допускать скопления людей на избирательных участках во время пандемии.