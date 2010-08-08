Президент Грузии намерен довести войну с Россией до конца

По словам Михаила Саакашвили, российская агрессия против Грузии началась не в 2008 году — она началась гораздо раньше и продолжается по сей день, сообщает «Грузия Онлайн».

«Наша борьба будет продолжаться, пока последний оккупант не покинет грузинскую землю; пока не восстановится справедливость в отношении сотен тысяч граждан Грузии различного происхождения, которые были вынуждены покинуть свои дома, города и села», — заявил Михаил Саакашвили. По его словам, в 2008 году грузинским воинам ценой собственной жизни пришлось с оружием в руках защищать честь, свободу и будущее своей страны.

Президент Грузии Михаил Саакашвили:

— Поэтому хотя бы перед памятью этих парней каждый из нас обязан вести эту борьбу ежедневно, вести ее внутри страны, для усиления Грузии, и во всем мире, мы должны повсюду защищать свои позиции. Пока в Грузии стоит враг, пока грузинские земли оккупированы и Грузия не свободна, нам нельзя терять ни дня.

По словам Михаила Саакашвили, историческая задача правительства Грузии — довести эту борьбу до конца. «Мы доведем эту борьбу до конца и освободим Грузию», — заявил Михаил Саакашвили. Президент Грузии сделал заявление в Колумбии, где присутствует на инаугурации президента страны.