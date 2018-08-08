Андрей Ленда назначен главой контрактной службы мэрии Нижнего Тагила

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Руководитель аппарата администрации Нижнего Тагила Андрей Ленда будет руководить контрактной службой, которую ранее возглавляла замглавы города по финансовой политике Евгения Черемных.
Сюжеты: Нижний ТагилИсточник: АН «Между строк»
Информация о кадровых перестановках в администрации города подтвердилась: Черемных в настоящее время находится в отпуске, однако из него она на место руководителя контрактной службы уже не выйдет, поскольку есть заявление об увольнении. Кто займёт должность замглавы по финансово-экономической политике, пока неизвестно.
Контрактная служба мэрии Нижнего Тагила была создана два года назад. Отдел занимается планированием и осуществлением администрацией закупок товаров, услуг и работы для обеспечения нужд города. Служба действует без отдельного структурного подразделения. В её состав входят специалисты ряда управлений мэрии.
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