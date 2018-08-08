Андрей Ленда назначен главой контрактной службы мэрии Нижнего Тагила

Информация о кадровых перестановках в администрации города подтвердилась: Черемных в настоящее время находится в отпуске, однако из него она на место руководителя контрактной службы уже не выйдет, поскольку есть заявление об увольнении. Кто займёт должность замглавы по финансово-экономической политике, пока неизвестно.