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Полпред президента указал Александру Якобу на состояние улиц Екатеринбурга
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Полпред президента указал Александру Якобу на состояние улиц Екатеринбурга

Сегодня, 14:40Политика
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