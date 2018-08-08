Полпред президента указал Александру Якобу на состояние улиц Екатеринбурга

В ходе рабочей встречи главы администрации Екатеринбурга Александра Якоба и полпреда президента России Николая Цуканова обсуждались вопросы дорог и общественного транспорта в городе. Николай Цуканов отметил «далеко не идеальное состояние улиц и тротуаров Екатеринбурга». Полпред президента РФ в качестве задачи определил «улучшение экологической ситуации».

Глава администрации Екатеринбурга сообщил полномочному представителю президента в УрФО о Стратегическом плане развития и продвижении заявки города в борьбе за проведение «ЭКСПО-2025».

Также Николай Цуканов обратил внимание Александра Якоба на подготовку социальных объектов, городской инфраструктуры и коммунальной техники к отопительному сезону. По мнению полпреда, важно учитывать мнения горожан при принятии решений по застройке, как точечной, так и комплексной.

Еще одной темой, обсуждаемой на встрече, стала готовность избирательных участков к голосованию и организация работы избиркома на выборах депутатов в гордуму Екатеринбурга, которые состоятся 9 сентября.