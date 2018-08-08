Состав комиссии для выборов мэра Нижнего Тагила будет утверждён 9 августа

В четверг, 9 августа, будет утверждён состав конкурсной комиссии, которая 9 сентября выберет главу Нижнего Тагила. В список, который рассмотрит городская дума, вошли по два кандидата от УВЗ и НТМК.

Желание стать членами конкурсной комиссии выразили генеральный директор АО «Криомаш» Дмитрий Скоропупов, начальник металлургического производства УВЗ Роман Гореленко, директор коксохимического производства НТМК Никита Беркутов и советник управляющего директора предприятия Михаил Аршанский. URA.ru отмечает, что трое кандидатов являются депутатами городской думы, а Михаил Аршанский занимает пост председателя общественной палаты.

Пока неизвестен состав комиссии от главы региона. Евгений Куйвашев должен включить в список ещё четверых человек. Указ об этом будет подписан примерно через неделю после заседания думы Нижнего Тагила.