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Состав комиссии для выборов мэра Нижнего Тагила будет утверждён 9 августа
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Состав комиссии для выборов мэра Нижнего Тагила будет утверждён 9 августа

Сегодня, 17:20Политика
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