Состав комиссии для выборов мэра Нижнего Тагила будет утверждён 9 августа

Подготовка к выборам мэра в Нижнем Тагиле подходит к завершающей стадии. 9 августа, в четверг, городская дума утвердит состав конкурсной комиссии, в которую войдут по 2 представителя от УВЗ и НТМК. Ещё четверых членов должен будет назначить глава Свердловской области.
В четверг, 9 августа, будет утверждён состав конкурсной комиссии, которая 9 сентября выберет главу Нижнего Тагила. В список, который рассмотрит городская дума, вошли по два кандидата от УВЗ и НТМК.
Желание стать членами конкурсной комиссии выразили генеральный директор АО «Криомаш» Дмитрий Скоропупов, начальник металлургического производства УВЗ Роман Гореленко, директор коксохимического производства НТМК Никита Беркутов и советник управляющего директора предприятия Михаил Аршанский. URA.ru отмечает, что трое кандидатов являются депутатами городской думы, а Михаил Аршанский занимает пост председателя общественной палаты.
Пока неизвестен состав комиссии от главы региона. Евгений Куйвашев должен включить в список ещё четверых человек. Указ об этом будет подписан примерно через неделю после заседания думы Нижнего Тагила.
Напомним, 5 июня был принят закон об отмене прямых выборов главы Нижнего Тагила. Теперь муниципальный руководитель выбирается решением конкурсной комиссии, а не общенародным голосованием. После назначения Сергея Носова в Магаданскую область его полномочия перешли Владиславу Пинаеву, который является одним из основных кандидатов на пост мэра.