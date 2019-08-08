В Екатеринбурге назначен новый генконсул Германии
Сегодня, 11:51ПолитикаФото: Генконсульство Германии в Екатеринбурге
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Новым генконсулом Германии в Екатеринбурге стал Матиас Крузе, прибывший из Берлина, пишет «Комсомольская правда».
Сюжеты: Екатеринбург
Дипломат в министерстве иностранных дел Германии курировал вопросы экономического сотрудничества и взаимодействия со странами Центральной Азии. Как пояснили в консульстве журналистам издания, Крузе «является ценителем русской культуры и рад назначению».
Карьеру Крузе начал в 1993 году. До него пост генконсула Германии в Екатеринбурге занимал Германии Штефан Кайль.
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