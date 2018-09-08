«День тишины» объявлен в 80 регионах России

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Суббота, 8 сентября, объявлена «днем тишины» в 80 регионах России.
В 80 регионах России 8 сентября объявлен «днем тишины» в связи с предстоящими 9 сентября выборами. В этот день запрещено вести какую-либо политическую агитацию.
Отметим, что в Единый день голосования по всей стране пройдут более 4 тысяч выборов различного уровня, начиная от выбора глав регионов и заканчивая выборами в муниципальные думы.
Так, в России выберут главу Тюменской области, в 12 регионах, в том числе в Екатеринбурге, выберут депутатов городских дум, в 16 регионах изберут депутатов заксобрания, пишет URA.RU.
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