«День тишины» объявлен в 80 регионах России

В 80 регионах России 8 сентября объявлен «днем тишины» в связи с предстоящими 9 сентября выборами. В этот день запрещено вести какую-либо политическую агитацию.

Отметим, что в Единый день голосования по всей стране пройдут более 4 тысяч выборов различного уровня, начиная от выбора глав регионов и заканчивая выборами в муниципальные думы.