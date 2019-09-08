517 избирательных участков открылись в Свердловкой области в единый день голосования

Сегодня на Урале проходят выборы и довыборы в ряде муниципалитетов. Депутатов в местные думы предстоит выбрать в городских округах Верхняя Тура, Верхотурье, Красноуфимск Махневском муниципальном образовании, городе Первоуральске, Тугулымском ГО и Горноуральском ГО.

Ключевое голосование сегодня проходит в Серовском одномандатном округе. Там избирают депутата в Госдуму, после того, как экс-депутат Сергей Бидонько перешел на должность вице-губернатора Свердловской области.

Кроме того, в Свердловской области проходят выборы в региональное законодательное собрание. Место освободилось после перехода Игоря Володина в гордуму Екатеринбурга в сентябре 2018 года.