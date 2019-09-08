517 избирательных участков открылись в Свердловкой области в единый день голосования
Сегодня, 09:31ПолитикаФото: Медиахолдинг 1Mi
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Сегодня, 8 сентября, в Свердловской области начали свою работу 517 избирательных участков, сообщает пресс-служба региональной избирательной комиссии.
Сегодня на Урале проходят выборы и довыборы в ряде муниципалитетов. Депутатов в местные думы предстоит выбрать в городских округах Верхняя Тура, Верхотурье, Красноуфимск Махневском муниципальном образовании, городе Первоуральске, Тугулымском ГО и Горноуральском ГО.
Ключевое голосование сегодня проходит в Серовском одномандатном округе. Там избирают депутата в Госдуму, после того, как экс-депутат Сергей Бидонько перешел на должность вице-губернатора Свердловской области.
Кроме того, в Свердловской области проходят выборы в региональное законодательное собрание. Место освободилось после перехода Игоря Володина в гордуму Екатеринбурга в сентябре 2018 года.
Избирательные участки будут открыты с 8.00 до 20.00.
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