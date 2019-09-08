На выборах в Серове поступила первая жалоба на нарушение
Сегодня, 14:29ПолитикаФото: Медиахолдинг 1Mi
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Первая и пока единственная жалоба на нарушения во время выборов в Серове поступила от наблюдателя кандидата в депутаты Госдумы Алексея Коровкина, сообщает пресс-служба облизбиркома.
Он пожаловался на нарушение процедуры опечатки ящиков для голосования. Якобы она была произведена без предъявления к осмотру наблюдателям и членам УИК с правом совещательного голоса.
В избиркоме отмечают, что факт нарушения не подтвердился.
Напомним, на 12.00 в Серове на довыборах депутата в Госдуму свои голоса отдали 12,88% избирателей.
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