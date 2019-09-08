Роскомнадзор обвинил Google и Facebook в публикации политрекламы в день запрета
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) в рамках проверки СМИ установил факты публикации в поисковой системе Google, в социальной сети Facebook, а также на видео-платформе Youtube политической рекламы в единый день, отведенный для голосования.
“Новые известия” пишут, что этот факт является нарушением суверенитета страны и представляет собой воспрепятствование проведению демократических выборов в Российской Федерации. Вместе с тем, исходя из информации Роскомнадзора, продвижение в установленный в соответствии с законом о выборах “день тишины” политрекламы посредством автоматических рекламных средств Google и Facebook — регулярная ситуация. В 2018 году прошлом году ведомством уже отрабатывались аналогичные ситуации с данными компаниями. Так, в их адрес были направлены рекомендации об исключении попыток распространения политической агитации в периоды запрета. Поскольку рекомендации были проигнорированы, сведения о нарушениях будут рассматриваться в парламентской комиссии по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела РФ.
Ранее, 6 сентября 2019 г., Роскомнадзор предупредил компании Google и Facebook относительно недопустимости распространения 7 и 8 сентября 2019 г. политрекламы на своих площадках.