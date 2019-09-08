Явка избирателей в Серове на 10 часов утра составила 5,3%
Сегодня, 12:08ПолитикаФото: Медиахолдинг 1Mi
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
На довыборах депутата в Госдуму по Серовскому одномандатному округу явка избирателей на 10.00 составила 5,3% от общего числа граждан имеющих право голоса, сообщает пресс-служба региональной избирательной комиссии.
В Екатеринбурге на довыборы депутата в областное Заксобрание пришли 1,76% от общего числа избирателей.
Самая большая явка избирателей на 10 часов утра была на выборах депутатов Тугулымского городского округа — 13,61%. На довыборах депутата в думу Махнёвского муниципального образования явка составила 10,42%.
517 избирательных участков открылись в Свердловкой области в единый день голосования
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей