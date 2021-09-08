Татьяна Минеева прокомментировала рост налоговых поступлений на доходы физлиц

Поступления налога на доходы физлиц в бюджет российской столицы за первые семь месяцев текущего года составили 757,3 миллиарда рублей. В сравнении с тем же периодом 2020 года этот показатель вырос на 25%.

Как пишет Gorod55.ru, по словам заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, НДФЛ является первой по величине статьей доходов городского бюджета. В настоящее время на него приходится около 45% в структуре налоговых доходов. «Поступления налога на доходы физлиц за семь месяцев 2021 года не только больше аналогичного периода прошлого года, когда в столице действовали крупные противопандемийные ограничения, но и на 30% выше показателей семи месяцев докризисного 2019 года. Это свидетельствует о том, что компаниям Москвы удалось во время пандемии выполнить отладку нужных рабочих процессов, позволившим им сохранить штат и выплачивать заработные платы персоналу. Рост НДФЛ выступает еще одним подтверждением восстановления большей части отраслей столичной экономики№, — отметил заммэра. Указывается, что около 10% в поступлениях налога на доходы физлиц — чуть более 72 миллиардов рублей — пришлось на платежи бизнесменов, которые самостоятельно перечисляют за себя НДФЛ. Речь идет об ИП, нотариусах, адвокатах, охранниках, сотрудниках бьюти-индустрии, тренерах и другие частнопрактикующих лицах. «Размеры поступления НДФЛ в бюджет столицы увеличились на 24%, если проводить параллель с тем же периодом 2020 года, и на 29% — к 2019 году. Из них свыше 138 миллиардов рублей приходится на налог, исчисленный с доходов, превышающих годовой доход в 5 миллионов рублей. Его начали взимать с 2021 года», — отметил глава Департамента экономической политики и развития города Москвы Кирилл Пуртов. Также указывается, что поступления, которые россияне платят с доходов, полученных, в частности, от сдачи в аренду имущества, выигрышей в лотерею, на тотализаторе и т. д., увеличились на 40,6% в сравнении с тем же периодом прошедшего года. «Малый и средний бизнес — это самая уязвимая, но и самая активно развивающаяся среда. В числе ряда причин роста поступлений НДФЛ в 2021 году могу назвать повышение инициативности бизнеса, а также прорыв в деятельности ряда отраслей — в том числе отрасли частной медицины (телемедицины, превентивной медицины), франчайзинга, маркетплейсов, профобразования, сектора IT, а также киберспорта», — пояснила уполномоченный по защите прав предпринимателей Москвы Татьяна Минеева. Кроме этого, она отметила, что современный бизнес готов сохранять высокие темпы развития и пребывает в поиске новых идей и конкретных инициатив.

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