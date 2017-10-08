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Новости Нижнего Тагила

Евгений Ройзман на пикете в Екатеринбурге поддержал независимость Каталонии (ФОТО)

8 октября 2017, 09:30Добавить новость
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Порядка 20 екатеринбуржцев накануне приняли участие в пикете в поддержку независимости Каталонии.

Событие состоялось на площади труда близ памятника Татищеву и Вильгельму де Геннину, передаёт FLB.

Молодежь, вышедшая на митинг с яркими флагами Каталонии, показала своё небезразличие к событиям в Европе.

Среди митингующих был замечен глава города Евгений Ройзман.

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Фото: FLB

 

Добавим, что Каталония требует независимости от Испании, в связи с чем 1 октября состоялся референдум. Более 90% жителей пожелали отсоединиться от Испании. Однако власти страны и Евросоюз не признали итоги голосования.

 
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