Евгений Ройзман на пикете в Екатеринбурге поддержал независимость Каталонии (ФОТО)

Событие состоялось на площади труда близ памятника Татищеву и Вильгельму де Геннину, передаёт FLB.



Молодежь, вышедшая на митинг с яркими флагами Каталонии, показала своё небезразличие к событиям в Европе.





Среди митингующих был замечен глава города Евгений Ройзман.





Фото: FLB

Добавим, что Каталония требует независимости от Испании, в связи с чем 1 октября состоялся референдум. Более 90% жителей пожелали отсоединиться от Испании. Однако власти страны и Евросоюз не признали итоги голосования.