Пригородные территориальные администрации Нижнего Тагила будут ликвидированы
Сегодня, 19:50ПолитикаЮлия СувороваФото: pravdaurfo.ru
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Пригородные территориальные администрации нескольких поселков будут ликвидированы до 1 февраля 2019 года. Правопреемником станет администрация Нижнего Тагила.
Сюжеты: Пригород, Нижний Тагил
В нескольких населенных пунктах под Нижним Тагилом будут ликвидированы территориальные администрации. Об этом сообщает администрация Нижнего Тагила в постановлениях от 5 октября 2018 года.
Согласно постановлениям, будут ликвидированы МКУ «Территориальная администрация поселка Уралец», МКУ «Висимо-Уткинская территориальная администрация», МКУ «Чащинская территориальная администрация», МКУ «Серебрянская территориальная администрация», МКУ «Усть-Уткинская территориальная администрация».
Правопреемником станет администрация Нижнего Тагила.
В рамках постановления будет создана ликвидационная комиссия, которая завершит работу до 1 февраля 2019 года.
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