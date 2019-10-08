Новым главой ФСИН назначен выходец из ФСБ
Сегодня, 19:34ПолитикаФото: пресс-служба УФСБ по Красноярскому краю
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Бывший глава управления ФСБ по Красноярскому краю Александр Калашников назначен новым главной ФСИН, сообщается на сайте ведомства.
Ранее пост занимал Геннадий Корниенко. Он был отправлен в отставку после того, как ему исполнилось 65 лет. Он занимал пост главы ведомства с 2012 года.
Александр Калашников с 2011 по 2017 годы возглавлял управление ФСБ по Республике Коми, с 2017 года –управление ФСБ по Красноярскому краю.
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