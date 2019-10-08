СМИ: Балыбердин и Ветлужских собрались обновить движение «В защиту человека труда»
Депутаты Государственной Думы Российской Федерации Алексей Балыбердин и Андрей Ветлужских решили возродить общественное движение «В защиту человека труда», передаёт «Новый город». Балыбердин в разговоре с TagilCity.ru эту информацию не подтвердил.
При этом депутат отметил, что движение «ВЗЧТ» по-прежнему существует, и говорить о его «возрождении» не корректно.
Надо обсуждать с Андреем Леонидовичем [Ветлужских] этот вопрос. Пока я не буду комментариев давать, но мы должны понимать, что юридически движение продолжает существовать, председателем является — Игорь Рюрикович Холманских. [Возможную активизацию движения] не буду комментировать,заявил Алексей Балыбердин TagilCity.ru.
Напомним, движение «ВЗЧТ» было основано в 2012 году. С тех пор его возглавляет бывший полпред президента России в УрФО Игорь Холманских. Алексей Балыбердин и Андрей Ветлужских являются его заместителями. Движение имеет несколько региональных отделений и, согласно уставу, занимается «организационной, политической, просветительской, агитационно-пропагандистской, информационной работой с трудящимися и гражданами» и содействием «участию трудящихся в выборах органов государственной власти и местного самоуправления».