СМИ: Балыбердин и Ветлужских собрались обновить движение «В защиту человека труда»

При этом депутат отметил, что движение «ВЗЧТ» по-прежнему существует, и говорить о его «возрождении» не корректно.

Надо обсуждать с Андреем Леонидовичем [Ветлужских] этот вопрос. Пока я не буду комментариев давать, но мы должны понимать, что юридически движение продолжает существовать, председателем является — Игорь Рюрикович Холманских. [Возможную активизацию движения] не буду комментировать,заявил Алексей Балыбердин TagilCity.ru.