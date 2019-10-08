Суд отклонил апелляцию компании «Тагильское пиво» о защите их товарного знака

В августе 2018 года было обнаружено, что в магазине «Экономный» торгуют пивом «Жигулёвское» со схожей на «Тагильское пиво» этикету. Представители компаний смогли договориться, чтобы этот товар был снят с продажи, а спустя четыре месяцы «ТП» подало требование о компенсации на пять миллионов рублей, но получило отказ. Тогда «пивовары» обратились в арбитражный суд и требовали уже меньшую сумму — 350 тысяч рублей. Судья внял их доводам, но, учитывая несущественность вреда, постановил выплатить лишь половину.