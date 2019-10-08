В Екатеринбурге депутаты планируют поднять зарплаты своим помощникам
Депутаты гордумы Екатеринбурга рассмотрят вопрос об увеличении зарплат своим помощникам, а также председателю думы и его заместителю, пишет интернет-издание Znak со ссылкой на заявление депутата Алексея Вихарева.
Депутат подчеркнул, что увеличение зарплаты обусловлено требованиями законодательства. Зарплату работникам бюджетной сферы необходимо индексировать на 4,3%.
Вчера подобным образом увеличили зарплату президенту и председателю правительства РФ. Есть еще сотрудники аппарата думы, зарплата которых тоже подлежит индексированию,заявил Вихарев.
Последняя индексация зарплаты помощникам депутатов была проведена в 2018 году, инициатором тогда выступал Вихарев. На сегодняшний день помощники народных избранников получают 64 тысячи рублей. Каждый депутат имеет право взять на работу семь помощников. После индексации затраты на помощников депутатов гордумы могут увеличиться на девять миллионов рублей в год.
Напомним, в сентябре депутаты гордумы Нижнего Тагила попросили на 53% увеличить им ежемесячные затраты на представительские расходы — с 6,5 тысячи рублей до 10 тысяч рублей.