В Екатеринбурге депутаты планируют поднять зарплаты своим помощникам

Последняя индексация зарплаты помощникам депутатов была проведена в 2018 году, инициатором тогда выступал Вихарев. На сегодняшний день помощники народных избранников получают 64 тысячи рублей. Каждый депутат имеет право взять на работу семь помощников. После индексации затраты на помощников депутатов гордумы могут увеличиться на девять миллионов рублей в год.