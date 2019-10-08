В Нижнем Тагиле расследуется дело о развратных действиях над девочкой-инвалидом

По данным правоохранителей, 1 октября в районе торгового центра DEPO произошел конфликт между 15-летней девушкой и 29-летним мужчиной, которые ранее были знакомы, после которого девушка написала заявление совершении развратных действий.

По 135 статье возбуждено дело, расследуется, в производстве, рассказал TagilCity.ru Сергей Соседков.

По его словам, после допроса мужчина был отпущен.