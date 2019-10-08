В Нижнем Тагиле расследуется дело о развратных действиях над девочкой-инвалидом
Сегодня, 09:54ПолитикаФото: 1mediainvest.ru
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После сообщения о нападении на 15-летнюю девушку-инвалида следственный отдел Ленинского района Нижнего Тагила возбудил уголовное дело по статье «Совершение развратных действий без применения насилия в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста», сообщил замруководителя ведомства Сергей Соседков.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
По данным правоохранителей, 1 октября в районе торгового центра DEPO произошел конфликт между 15-летней девушкой и 29-летним мужчиной, которые ранее были знакомы, после которого девушка написала заявление совершении развратных действий.
По 135 статье возбуждено дело, расследуется, в производстве, рассказал TagilCity.ru Сергей Соседков.
По его словам, после допроса мужчина был отпущен.
Напомним, ранее АН «Между строк» со ссылкой на источник в силовых структурах сообщил, что подозреваемый — выходец со Средней Азии, работает водителем в одном из автотранспортных компаний города.
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