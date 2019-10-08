В Свердловской области готовят законопроект об ограничении госгарантий

Новый федеральный закон №278-ФЗ вводит ограничения по предоставлению государственных гарантий субъектов Российской Федерации. В связи с этим подготовлен перечень ограничений для получателей госгарантий в Свердловской области.

Депутатами комитета по бюджету финансам и налогам, при участии председателей других комитетов подготовлен законопроект, направленный на приведение ряда законов Свердловской области в соответствие с федеральным законодательством,рассказала председатель Законодательного собрания Людмила Бабушкина

Так как при этом затрагиваются интересы некоммерческих организаций в различных сферах: инвестиционная деятельность, добровольная пожарная охрана, народные промыслы и других, то вопрос об изменении в областном законодательстве рассматривался детально. Также он будет осуждаться на на заседаниях профильного комитета и Заксобрания.