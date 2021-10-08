Чернецкий стал вице-спикером Законодательного собрания Свердловской области

Бывший мэр Екатеринбурга и экс-сенатор в Совфеде от Свердловской области Аркадий Чернецкий избран вице-спикером регионального парламента, сообщает «Областная газета».
Кандидатуру Чернецкого одобрили 47 их 49 присутствующих на первом заседании обновленного Законодательного собрания Свердловской области.
Желаю успехов в работе на новой должности,сказала председатель свердловского Заксобрания Людмила Бабушкина.
Ранее Чернецкий занимал пост главы Екатеринбурга и 2 раза представлял Свердловскую область в Совете Федерации.
Напомним, информация о кадровых перестановках в правительстве Свердловской области появилась в начале октября 2021 года. Инсайдерская информация, во многом, уже подтвердилась новыми назначениями.