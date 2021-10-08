Чернецкий стал вице-спикером Законодательного собрания Свердловской области

На первом, после выборов, заседании ЗакСО, депутаты избрали Аркадия Чернецкого первым заместителем председателя свердловского парламента. За кандидатуру экс-мэра Екатеринбурга проголосовали 47 из 49 присутствовавших парламентариев.

Бывший мэр Екатеринбурга и экс-сенатор в Совфеде от Свердловской области Аркадий Чернецкий избран вице-спикером регионального парламента, сообщает «Областная газета». Фото: пресс-служба правительства Свердловской области Кандидатуру Чернецкого одобрили 47 их 49 присутствующих на первом заседании обновленного Законодательного собрания Свердловской области. Желаю успехов в работе на новой должности,сказала председатель свердловского Заксобрания Людмила Бабушкина. Ранее Чернецкий занимал пост главы Екатеринбурга и 2 раза представлял Свердловскую область в Совете Федерации. Напомним, информация о кадровых перестановках в правительстве Свердловской области появилась в начале октября 2021 года. Инсайдерская информация, во многом, уже подтвердилась новыми назначениями. Кандидатура нового сенатора от Свердловской области согласована

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