Чернецкий стал вице-спикером Законодательного собрания Свердловской области

Чернецкий стал вице-спикером Законодательного собрания Свердловской области
Чернецкий стал вице-спикером Законодательного собрания Свердловской области
Сегодня, 13:11ПолитикаФото: 1МI
На первом, после выборов, заседании ЗакСО, депутаты избрали Аркадия Чернецкого первым заместителем председателя свердловского парламента. За кандидатуру экс-мэра Екатеринбурга проголосовали 47 из 49 присутствовавших парламентариев.

Бывший мэр Екатеринбурга и экс-сенатор в Совфеде от Свердловской области Аркадий Чернецкий избран вице-спикером регионального парламента, сообщает «Областная газета».

Фото:пресс-служба правительства Свердловской области

Кандидатуру Чернецкого одобрили 47 их 49 присутствующих на первом заседании обновленного Законодательного собрания Свердловской области.

Желаю успехов в работе на новой должности,сказала председатель свердловского Заксобрания Людмила Бабушкина.

Ранее Чернецкий занимал пост главы Екатеринбурга и 2 раза представлял Свердловскую область в Совете Федерации.

Напомним, информация о кадровых перестановках в правительстве Свердловской области появилась в начале октября 2021 года. Инсайдерская информация, во многом, уже подтвердилась новыми назначениями.

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