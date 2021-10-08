Экс-мэр Екатеринбурга стал сенатором от Свердловской области

48 парламентариев нового состава Законодательного собрания Свердловской области проголосовали за кандидатуру Александра Высокинского на пост представителя региона в Совете федерации РФ, сообщает Znak.
Один из присутствующих на первом заседании обновленного ЗакСО депутатов проголосовал против.
Сразу после оглашения результатов голосования Высокинский заявил, что останется жить в Екатеринбурге, выезжать на заседания в Совфед будет лишь по необходимости.
Переезжать в Москву не планирую, жить останусь в Екатеринбурге, здесь и уйду на пенсию, сообщил новый сенатор после назначения.
В Совете Федерации Высокинский будет заниматься вопросами агломераций, развитием промышленности и городов.
Напомним, 8 октября 2021 года на пост вице-спикера Законодательного собрания Свердловской области назначен Аркадий Чернецкий. Оба политика, в свое время, занимали пост мэра Екатеринбурга.