Утверждена кандидатура первого замгубернатора Свердловской области

Утверждена кандидатура первого замгубернатора Свердловской области
Утверждена кандидатура первого замгубернатора Свердловской области
Сегодня, 15:26ПолитикаФото: 1МI
Первым замгубернатора Свердловской области Евгения Куйвашева стал бывший градоначальник Каменска-Уральского Алексей Шмыков. Вновь избранные депутаты ЗакСО проголосовали за его кандидатуру подавляющим количеством голосов.

За кандидатуру нового заместителя губернатора Свердловской области Алексея Шмыкова проголосовали 48 из 49 присутствующих на первом заседании депутатов ЗакСО, сообщает «Областная газета».

Кандидатуру бывшего мэра Каменска-Уральского предложил действующий глава региона Евгений Куйвашев. Ранее Шмыков занимал пост и. о. первого заместителя губернатора, сейчас он сменил на этой должности Александра Высокинского. Последний стал сенатором от Свердловской области в Совфеде РФ вместо Аркадия Чернецкого.

Напомним, 8 октября 2021 года стало известно о назначении Аркадия Чернецкого вице-спикером председателя Свердловского парламента.

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