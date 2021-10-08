Утверждена кандидатура первого замгубернатора Свердловской области

За кандидатуру нового заместителя губернатора Свердловской области Алексея Шмыкова проголосовали 48 из 49 присутствующих на первом заседании депутатов ЗакСО, сообщает «Областная газета».
Кандидатуру бывшего мэра Каменска-Уральского предложил действующий глава региона Евгений Куйвашев. Ранее Шмыков занимал пост и. о. первого заместителя губернатора, сейчас он сменил на этой должности Александра Высокинского. Последний стал сенатором от Свердловской области в Совфеде РФ вместо Аркадия Чернецкого.
Напомним, 8 октября 2021 года стало известно о назначении Аркадия Чернецкого вице-спикером председателя Свердловского парламента.