Утверждена кандидатура первого замгубернатора Свердловской области

Кандидатуру бывшего мэра Каменска-Уральского предложил действующий глава региона Евгений Куйвашев. Ранее Шмыков занимал пост и. о. первого заместителя губернатора, сейчас он сменил на этой должности Александра Высокинского. Последний стал сенатором от Свердловской области в Совфеде РФ вместо Аркадия Чернецкого.