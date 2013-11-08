Сегодня в Суздале Путин встречается с главами городов. Поехал ли Носов - неизвестно

Суздальский съезд – важное политическое событие по двум причинам. Во-первых, там будет принимать участие Владимир Путин. Во-вторых, главы городов смогут высказать свое видение проблем местного самоуправления, которых, как оказалось, не мало, пишет издание politsovet.ru.

Кроме того, участие в съезде позволит градоначальникам напрямую обратиться к высшему руководству страны, минуя региональный уровень. Именно поэтому многие регионы буквально боролись за «билет» в состав делегации.

Оба мэра – Носов и Ройзман – находятся в конфронтации с Евгением Куйвашевым, поэтому его команда активно пыталась вычеркнуть их из списков. До последнего отказывались отправлять в Суздаль двух глав. Самой ожидаемой темой на съезде станет бюджетная политика, в частности, отказ области от ряда обязательств перед городами.

Кстати, одни источники утверждают, что Носов с Ройзманом уехали в Суздаль, а другие говорят, что Носов остался. «Меня не приглашали».