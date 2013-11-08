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Сегодня в Суздале Путин встречается с главами городов. Поехал ли Носов - неизвестно
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Сегодня в Суздале Путин встречается с главами городов. Поехал ли Носов - неизвестно

8 ноября 2013, 15:30Политика
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