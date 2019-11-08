Депутат Балыбердин исключен из руководства свердловского отделения «Единой России»
Сегодня, 20:46ПолитикаФото: страница Алексея Балыбердина во «ВКонтакте»
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Депутат Госдумы от Нижнего Тагила Алексей Балыбердин исключен из состава регионального политсовета свердловского отделения «Единой России», сообщает пресс-служба партии.
Сюжеты: Нижний Тагил
8 ноября прошла ежегодная ротация в политсовете партии. Девять уральцев были исключены из совета, их места займут другие единороссы. Постов в партии кроме Балыбердина лишились также бывший депутат Заксобрания Владимир Ильиных, который уехал в Оренбург, и Анатолий Сухов, скончавшийся летом.
Из президиума политсовета был исключен совладелец «Таганского ряда» депутат Анатолий Никифоров и Анатолий Сухов. Вместо них в президиум вошли депутат Михаил Клименко и глава Ленинского района Екатеринбурга Дмитрий Ноженко.
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