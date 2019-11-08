Депутат Балыбердин исключен из руководства свердловского отделения «Единой России»

8 ноября прошла ежегодная ротация в политсовете партии. Девять уральцев были исключены из совета, их места займут другие единороссы. Постов в партии кроме Балыбердина лишились также бывший депутат Заксобрания Владимир Ильиных, который уехал в Оренбург, и Анатолий Сухов, скончавшийся летом.