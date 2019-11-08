Миронов попросил генпрокуратуру проверить мэра Краснотурьинска

Он считает шантажом историю с урезанием бюджета Краснотурьинска из-за «неправильного голосования». Он обратился в Генпрокуратуру с требованием проверить соблюдение Устиновым закона о муниципальной службе, а также его версию о распределении бюджета.

Мы требуем от чиновников-единороссов в правительстве Свердловской области вернуть Краснотурьинску в бюджетный план 300 миллионов рублей, о которых говорил мэр. Нельзя лишать город денег по политическим мотивам! заявил Миронов.

Он считает, что ситуация может усугубиться назначением губернаторов в руководство партии.

Напомним, мэр Краснотурьинска после довыборов в Госдуму заявил, что финансирование города будет урезано и вместо 368 миллионов рублей поступит только 68. Причиной является недобор голосов депутатом Госдумы Антоном Шипулиным на довыборах. По его словам, финансирование города напрямую зависит от того, сколько голосов набрал экс-биатлонист на довыборах.

На заявление Устинова отреагировал и сам Антон Шипулин. Он предложил обсудить вопрос лично во время его региональной недели в конце ноября. Депутат пообещал лично посетить город.