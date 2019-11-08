На главу Федерации художественной гимнастики завели уголовное дело

Руководитель Федерации художественной гимнастики Свердловской области считает дело заказным. Она рассказала, что молодой человек не был официально трудоустроен в СООФСО «Федерация художественной гимнастики». Это старая организация, которая ранее была официально аккредитована во Всероссийской федерации.

По словам Елены, Денис Захаров сам предложил ей свою помощь в январе 2018 года. Тогда она была президентом организации. Мужчина выполнял некоторые поручения, оказывал помощь. Его услуги Мурзина оплачивала из собственных средств.

Суд признал Захарова сотрудником федерации на основании приказа о том, что он назначен исполнительным директором. Девушка его подписала для выполнения внутренних нужд.