На главу Федерации художественной гимнастики завели уголовное дело
На Елену Мурзину завели уголовное дело о невыплате зарплаты (статья 145.1 УК РФ) в размере 106 тысяч рублей ее бывшему помощнику Денису Захарову, сообщает Znak.
Руководитель Федерации художественной гимнастики Свердловской области считает дело заказным. Она рассказала, что молодой человек не был официально трудоустроен в СООФСО «Федерация художественной гимнастики». Это старая организация, которая ранее была официально аккредитована во Всероссийской федерации.
По словам Елены, Денис Захаров сам предложил ей свою помощь в январе 2018 года. Тогда она была президентом организации. Мужчина выполнял некоторые поручения, оказывал помощь. Его услуги Мурзина оплачивала из собственных средств.
Суд признал Захарова сотрудником федерации на основании приказа о том, что он назначен исполнительным директором. Девушка его подписала для выполнения внутренних нужд.
Для меня стало откровением, что он мой сотрудник и это официально признал суд. Мной ему выплачивались деньги, это была моя инициатива. Я лично переводила ему деньги на карту. Почему возбуждено дело именно об умышленной невыплате зарплаты, мне совершенно не понятно,говорит глава федерации.