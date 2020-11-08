СМИ: Джо Байден победил на выборах в США

По данным различных изданий, Байден набрал от 273 до 290 голосов, при необходимых 270.
Сам кандидат выступил с обращением в штате Делавэр, на котором заявил о своей победе.
Он отметил, что первоочередной задачей на новом посту станет борьба с коронавирусом. Кроме того, он выразил благодарность избирателям и пообещал позаботиться об американском народе.
Напомним, 6 ноября Дональд Трамп заявил о своей победе. Он отметил, что считать нужно «честные» голоса. До этого штаб президента обращался в суд, намереваясь приостановить подсчет голосов в штате Мичиган.