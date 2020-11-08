СМИ: Джо Байден победил на выборах в США

СМИ: Джо Байден победил на выборах в США

Сегодня, 10:23ПолитикаPhoto: Джо Байден на Facebook
Кандидат от демократов Джо Байден победил на выборах в США, об этом заявляет ряд американских СМИ и сам кандидат.

По данным различных изданий, Байден набрал от 273 до 290 голосов, при необходимых 270.

Сам кандидат выступил с обращением в штате Делавэр, на котором заявил о своей победе.

Он отметил, что первоочередной задачей на новом посту станет борьба с коронавирусом. Кроме того, он выразил благодарность избирателям и пообещал позаботиться об американском народе.

Напомним, 6 ноября Дональд Трамп заявил о своей победе. Он отметил, что считать нужно «честные» голоса. До этого штаб президента обращался в суд, намереваясь приостановить подсчет голосов в штате Мичиган.

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