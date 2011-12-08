18 губернаторов могут уйти в отставку из-за низких результатов «Единой России»

Результаты состоявшихся выборов помогут определиться президенту спродлением сроков пребывания на посту губернаторов, чьи полномочияистекают в 2012 году. Таких 18, из них шансы сохранить посты имеютединицы. Сменить их смогут нынешние министры и другие федеральныечиновники, которых сменит новый глава правительства.

Результаты, полученные партией власти на выборах 4 декабря, во многомкоррелируют с рейтингом выживаемости губернаторов, который в ноябреподготовили фонд «Петербургская политика» и коммуникационный холдинг«Минченко Консалтинг». Так, все «двоечники» этого рейтинга (главырегионов в нем по совокупности факторов получают оценки по 5-балльнойсистеме) обеспечили партии результаты значительно ниже 40%.

Это Николай Виноградов (Владимирская область, 38,27%), Анатолий Бровко(Волгоградская область, 31,37%), Сергей Антуфьев (Смоленская область,36,23%), Дмитрий Дмитриенко (Мурманская область, 32,02%), Игорь Слюняев(Костромская область, 34,18%), Сергей Дарькин (Пермский край, 33,43%).Они первые в очереди на вылет.

Задержаться в губернаторах могут Николай Денин (Брянская область),который особых заслуг не имеет, но обеспечил «ЕдРу» солидные 50,12% всвоем регионе, и Александр Михайлов, (Курская область, 45,72%), которыйназначен совсем недавно и собрал вполне ожидаемые от области проценты.

Среди «двоечников» оказались и те, чьи полномочия истекают в 2012 году.Вместе с низкими показателями «ЕдРа» на выборах это может статьприговором для Валерия Сердюкова (Ленинградская область, 33,66%) и ИльиМихальчука (Архангельская область, 31,90%). Могут не спасти процентыЛеонида Полежаева (Омская область, 46,81%), в минус которому играет еговозраст — 71 год.

Полномочия губернатора Вячеслава Позгалева в июне 2012 года могут непродлить из-за набранных «ЕдРом» в Вологодской области 33,41%. СпастиПозгалева может Владимир Путин, который к тому времени может статьпрезидентом. К тому же ответственность за проваленные выборы уже взял насебя лидер местного отделения «Единой России» Николай Тихомиров, бывшийпоследние десять лет председателем парламента Вологодской области:вчера он подал в отставку.

В марте 2012 уйдет нынешний губернатор Томской области Виктор Кресс(37,5%), который уже заявил о готовности к «кадровым решениям». Вавгусте 2012 года по истечении срока полномочий главе Самарской областиВладимиру Артякову придется расплачиваться за 38,86% единороссовскихголосов.

Накопившиеся вопросы к главе Карелии Андрею Нелидову (например,неспособность выстроить взаимоотношения с городской властью вПетрозаводске) вместе с набранными голосами (32,26%) позволяют ожидатьего досрочной отставки. Отставка может грозить и ныне действующемугубернатору Свердловской области Александру Мишарину (32,71%), которыйна прошлой неделе попал в серьезное ДТП и сейчас находится на лечении вГермании.

Из тех губернаторов, кого в 2012 году скорее всего не попросят уйти,исключительным примером станет Евгений Савченко — в возглавляемой имБелгородской области у партии власти 51,16%.