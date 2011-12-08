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18 губернаторов могут уйти в отставку из-за низких результатов «Единой России»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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18 губернаторов могут уйти в отставку из-за низких результатов «Единой России»

8 декабря 2011, 11:01ПолитикаОльга
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