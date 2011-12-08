Стали известны результаты выборов в Заксобрание региона по единому избирательному округу

Как пояснили АПИв облизбиркоме, допущенными к распределению 25 мандатовдепутатов регионального Заксобрания считаются списки кандидатов,набравшие 7 и более процентов голосов избирателей, принявших участие вголосовании по единому избирательному округу, за которые подано всовокупности 93,75% голосов избирателей. Итоги голосования по единомуизбирательному округу выглядят следующим образом: