Стали известны результаты выборов в Заксобрание региона по единому избирательному округу
Свердловский избирком подвел итоги голосования по досрочным выборам депутатов Свердловского Заксобрания.
Как пояснили АПИв облизбиркоме, допущенными к распределению 25 мандатовдепутатов регионального Заксобрания считаются списки кандидатов,набравшие 7 и более процентов голосов избирателей, принявших участие вголосовании по единому избирательному округу, за которые подано всовокупности 93,75% голосов избирателей. Итоги голосования по единомуизбирательному округу выглядят следующим образом:
«Справедливая Россия» набрала 27,31% голосов избирателей.
«Единая Россия» — 33,12%.
КПРФ — 17,45%.
ЛДПР — 15,87%.
Таким образом, по единому избирательному округу избранными депутатами признаны:
Избирательное объединение «Региональное отделение Партии «Справедливая Россия» в Свердловской области»:
Бурков Александр Леонидович,
Перский Георгий Михайлович,
Карапетян Армен Эминович,
Филиппов Илья Александрович,
Ушаков Геннадий Владимирович,
Жуковская Галина Алексеевна,
Караваев Александр Александрович.
Избирательное объединение «Свердловское региональное отделение Партии «Единая Россия»:
Игошев Борис Михайлович,
Чечунова Елена Валерьевна,
Чернецкий Аркадий Михайлович,
Иванов Максим Анатольевич,
Гаффнер Илья Владимирович,
Быков Андрей Анатольевич,
Трескова Елена Анатольевна,
Терешков Владимир Андреевич,
Гришпун Ефим Моисеевич.
Избирательное объединение «Свердловское областное отделение КПРФ»:
Шадрин Дмитрий Игоревич,
Кукушкина Елена Михайловна,
Коньков Владимир Андреевич,
Фамиев Нафик Ахнафович,
Серебренников Максим Павлович.
Избирательное объединение «Свердловское отделение ЛДПР»:
Жириновский Владимир Вольфович,
Зубарев Михаил Валерьевич,
Ряпасов Максим Владимирович,
Микрюков Никита Александрович.
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