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Завтра депутаты-одномандатники из Нижнего Тагила Владимир Рощупкин, Вячеслав Погудин и Алексей Кушнарев сядут в депутатские кресла
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Завтра депутаты-одномандатники из Нижнего Тагила Владимир Рощупкин, Вячеслав Погудин и Алексей Кушнарев сядут в депутатские кресла

8 декабря 2011, 17:25Политика
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