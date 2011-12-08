Завтра депутаты-одномандатники из Нижнего Тагила Владимир Рощупкин, Вячеслав Погудин и Алексей Кушнарев сядут в депутатские кресла
8 декабря 2011, 17:25Политика
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9 декабря здание Областного правительства распахнет свои двери для новых 50 депутатов, среди которых половина была выбрана по одномандатным избирательным округам, а половина была утверждена партийными списками.
Депутаты Законодательного собрания Свердловской областипо единому избирательному округу были перечислены нами сегодня утром. Что касается одномандатников, их имена были известны уже на следующий день после выборов, 5 декабря.
Из Нижнего Тагила депутатами областного заксобрания по одномандатным округам стали трое представителей партии «Единая Россия». Итак, по Дзержинскому одномандатному избирательному округу депутатом стал исполнительный директор УВЗ Владимир Рощупкин, по Ленинскому – заместитель главы города по соцполитике Вячеслав Погудин, по Тагилстроевскому – управляющий директор НТМК Алексей Кушнарев.
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