Вячеслав Малых прокомментировал инцидент с парковкой у мэрии
7 декабря около 11 часов утра депутат гордумы Вячеслав Малых приехал на заседание комиссии по предпринимательству.
Все парковочные места у здания администрации Нижнего Тагила и общественно-политического центра были заняты.
Два раза объехал близлежащие здания. Свободных мест нигде не было. Я спешил на комиссию по предпринимательству, где обсуждались важные для города вопросы, и пришлось поставить машину у знака парковки для инвалидов. Заседание не могло начаться без меня – не было кворума отметил парламентарий.
В итоге на Вячеслава Малых составили протокол об административном правонарушении. О том, что депутат припарковался в неположенном месте, в ГИБДД сообщили сотрудники мэрии.
Особенно неприятно, что звонок был из администрации, которая просит депутатов собраться на внеочередное заседание для корректировки бюджета города. Я понимаю, что все равны перед законом, но проблему нужно решать. К примеру, установить временной промежуток для стоянки автомобилей. На декабрь у нас запланировано ещё пять комиссий и два заседания думы. Я не собираюсь платить штраф за каждое посещение заседаний прокомментировал Малых.
В поддержку Вячеслава Малых на заседании думы выступил депутат Станислав Бойко. Он отметил, что сам оказывался в такой ситуации. Спикер городского парламента Александр Маслов предложил коллегам сформировать замечания по организации стоянки администрации и пригласить на думскую комиссию начальника городской ГИБДД Анатолия Чернова.