Вячеслав Малых прокомментировал инцидент с парковкой у мэрии

Все парковочные места у здания администрации Нижнего Тагила и общественно-политического центра были заняты.

Два раза объехал близлежащие здания. Свободных мест нигде не было. Я спешил на комиссию по предпринимательству, где обсуждались важные для города вопросы, и пришлось поставить машину у знака парковки для инвалидов. Заседание не могло начаться без меня – не было кворума отметил парламентарий.

В итоге на Вячеслава Малых составили протокол об административном правонарушении. О том, что депутат припарковался в неположенном месте, в ГИБДД сообщили сотрудники мэрии.

Особенно неприятно, что звонок был из администрации, которая просит депутатов собраться на внеочередное заседание для корректировки бюджета города. Я понимаю, что все равны перед законом, но проблему нужно решать. К примеру, установить временной промежуток для стоянки автомобилей. На декабрь у нас запланировано ещё пять комиссий и два заседания думы. Я не собираюсь платить штраф за каждое посещение заседаний прокомментировал Малых.