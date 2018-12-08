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Губернаторы регионов России начнут нести ответственность за реализацию нацпроектов
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Губернаторы регионов России начнут нести ответственность за реализацию нацпроектов

Сегодня, 17:04ПолитикаФото: Официальный сайт партии «Единая Россия»
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