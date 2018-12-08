Губернаторы регионов России начнут нести ответственность за реализацию нацпроектов

Антон Силуанов аргументировал решение тем, что от взысканий средств за неисполнение договора, когда становится ниже объем финансирования территорий, в первую очередь терпят убытки граждане. На последнем собрании Госсовета, по его словам, было решено, что обязательства будут нести не только граждане, но и чиновники, которые позволили допустить несоблюдение условий соглашений, под которыми они поставили свою подпись.