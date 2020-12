Свердловской ЗакСо отказалось принимать законопроект о прямых выборах мэра

Сегодня депутаты Законодательного собрания Свердловской области отклонили законопроект о возврате прямых выборов мэров, который был представлен в качестве народной инициативы.

В результате «За» отклонение инициативы высказались 34 депутата, «Против» высказались пятеро парламентариев. Об этом сообщила председатель регионального Законодательного собрания Людмила Бабушкина. Ранее в пресс-службе ЗакСо сообщали, что в результате рассмотрения законопроекта было решено рекомендовать отклонить его по основаниям изложенным в заключениях прокуратуры Свердловской области, экспертного совета при Уральском институте регионального законодательства, Минюста РФ, государственно-правового управления Законодательного собрания. Бабушкина отметила, что в законопроекте отсутствует четкое определение, каким будет глава — мэром города или главой администрации. Кроме того, факт заключения прокуратуры и других ведомств, по словам Бабушкиной «говорит сам за себя». Напомним, общественники внесли на рассмотрение в Законодательное собрание законопроект о возвращении прямых выборов мэра. Им требовалось собрать 10 тысяч подписей. 10 сентября сообщалось, что нужное количество подписей было набрано и итоговый протокол внесен в ЗакСо. В октябре народная инициатива была принята к рассмотрению. Действительными были признаны более 11,7 тысячи подписей.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter