Свердловской ЗакСо отказалось принимать законопроект о прямых выборах мэра

Напомним, общественники внесли на рассмотрение в Законодательное собрание законопроект о возвращении прямых выборов мэра. Им требовалось собрать 10 тысяч подписей. 10 сентября сообщалось, что нужное количество подписей было набрано и итоговый протокол внесен в ЗакСо. В октябре народная инициатива была принята к рассмотрению. Действительными были признаны более 11,7 тысячи подписей.